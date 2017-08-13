"Барселона" - фаворит матча с "Реалом" по версии букмекеров

Сегодня состоится первый матч за Суперкубок Испании между "Барселоной" и "Реалом". Встреча в столице Каталонии начнется в 23.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Барселона" - "Реал"

Прогноз Winline – П1 2.04 – Н 4.00 – П2 3.35

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Реал".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Барселона": тер Штеген - Алейш Видаль, Пике, Юмтити, Жорди Альба - Бускетс, Ракитич, Иньеста - Месси, Суарес, Деулофеу.

"Реал": Кейлор Навас - Каравахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу - Каземиру, Иско, Кроос - Бэйл, Бензема, Криштиану Роналду.

ПОТЕРИ: Фермален, Андре Гомиш (оба - травма) - Вальехо (травма), Модрич (дисквалификация).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

В пяти последних встречах с грозненцами на своем поле "Зенит" одержал всего 2 победы при трех поражениях.

"Зенит" делит с ЦСКА лавры самой результативной команды премьер-лиги. И сине-бело-голубые и красно-синие забили по 11 голов, но петербуржцы потратили на достижение этого результата на матч меньше.

Победная серия грозненского клуба в противостоянии с "Зенитом" продолжается уже 3 матча.

Две последних игры "Ахмат" проиграл с одинаковым счетом 2:3. Грозненцы уступили "Уфе" на выезде и "Краснодару" дома.

ПРОГНОЗ

Олег КОРНАУХОВ, бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА:

3:1. У "Зенита" пока не все в порядке с командной игрой, зато сильнейший в России подбор футболистов, которые обладают высоким индивидуальным мастерством. Это и предопределит результат.

Александр КРУЖКОВ, обозреватель "СЭ":

2:0. Второй осечки подряд Манчини не допустит. А бойкому Лео Жаба гарантирован стоп-кран от Краневиттера.