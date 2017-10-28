"Барселона" - фаворит матча с "Атлетиком" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 10-го тура чемпионата Испании между "Атлетиком" и "Барселоной". Встреча в Бильбао начнется в 21.45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Атлетик" - "Барселона"

Прогноз Winline – П1 6.95 – Н 4.78 – П2 1.40

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Атлетик" - "Барселона".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Атлетик": Кепа - Боведа, Нуньес, Ляпорт, Саборит - Сан-Хосе, Итурраспе - Уильямс, Рауль Гарсия, Кордоба - Адурис.

"Барселона": тер Штеген - Нелсон Семеду, Пике, Юмтити, Жорди Альба - Ракитич, Бускетс, Паулинью - Серхи Роберто, Суарес, Месси.

ПОТЕРИ: Баленсиага, Де Маркос, Альварес, Муниаин (все - травма) - Ортола, Рафинья, Дембеле (все - травма).