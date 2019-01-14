Гол-призрак. Сколько мячей забил Месси?

Marca уверена, что на счету Лео в ла лиге не 400 мячей, а 399. Проблема в трактовке одного гола, забитого им (или нет) шесть лет назад. А вы что скажете?

Что случилось

Вечером в воскресенье футбольный мир праздновал очередное достижение Лео Месси. Нападающий "Барселоны", отправив мяч в ворота "Эйбара" (3:0), забил свой 400-й мяч в испанской ла лиге. Однако не все с этим согласны. Издание Marca настаивает на том, что на счету аргентинца не 400, а 399 голов. И объясняет свою точку зрения. Согласны вы с ней или нет?

Автогол или гол?

1 декабря 2012 года "Барса" принимала на "Камп Ноу" "Атлетик" из Бильбао. Встреча завершилась для гостей бесславным поражением 1:5, Месси отметился дублем, но первый его гол в той игре как раз и стал предметом полемики. Аргентинец, получив передачу от Хави, сблизился с вратарем "львов" Горкой Ираисосом, перекинул через него мяч, тот покатился в сетку, но мгновение спустя защитник "Атлетика" Фернандо Аморебьета, пытаясь выбить мяч из ворот, дослал его в створ.

Messi llegará a los 400 goles en LaLiga, seguro. Pero para nosotros tiene 399 porque este se lo dimos a Amorebieta en propia puerta. ¿Tú qué crees?https://t.co/YibyXtJz1U – MARCA (@marca) 13 января 2019 г.

Marca уверена, что это автогол, хотя большинство статистических ресурсов записывает гол на счет Месси. А что думаете вы?