"Барселона" до конца года планирует продлить контракт с Месси

Спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес убежден, что до конца года нападающий Лионель Месси подпишет новый контракт. Срок действия нынешнего соглашения с 29-летним аргентинцем заканчивается в 2018 году.

- В этом году есть еще ряд вопросов, которые мы должны решить, - цитирует Sport.es Фернандеса. - Как и в случае с Рафиньей, Бускетсом, Неймаром и Маскерано, многие говорил, что мы не можем с ними договориться, но в итоге не было никаких проблем с пролонгацией их договоров. Очень рад, что Месси является номером один в мире, и что он играет за "Барселону". Мы достигнем соглашения о продлении контракта с ним. Я полностью убежден в этом.