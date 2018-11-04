"Барселона" без Месси вырвала победу у "Райо Вальекано"

"Барселона" на выезде обыграла "Райо Вальекано" в матче 11-го тура чемпионата Испании - 3:2. Счет в этой встрече на 11-й минуте открыл нападающий Луис Суарес. Хозяева усилиями Посо и Альваро Гарсии вышли вперед и удерживали преимущество практически до 87-й минуты, когда Усман Дембеле сравнял счет.

На 90-й минуте победу каталонцам принес точный удар Луиса Суареса. Лидер команды Лионель Месси не играл из-за перелома руки.

"Барселона" в 11-ти играх набрала 24 очка и лидирует в турнирной таблице ла лиги. Отрыв от "Атлетико", который идет вторым, составляет 4 очка.

Чемпионат Испании

Лига 1

11-й тур

"Райо Вальекано" - "Барселона" - 2:3 (1:1)

Голы: Суарес, 11 (0:1). Посо, 35 (1:1). Альваро Гарсия, 57 (2:1). Дембеле, 87 (2:2). Суарес, 90 (2:3).

"Райо Вальекано": Гарсия, Адвинкула, Амат, Гальвес (Веласкес, 71), Алекс Морено, Эмбарба, Комесанья, Трехо (Альваро Гарсия, 57), Имбула, Посо, Рауль де Томас (Алегрия, 65).

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Лангле, Пике, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 67), Рафинья (Дембеле, 52), Суарес, Коутинью (Эль-Хаддади, 67).

Предупреждения: Амат, 6. Лангле, 17. Рауль де Томас, 49. Жорди Альба, 70. Гарсия, 89.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

3 ноября. Мадрид. Стадион "Campo de Futbol de Vallecas".