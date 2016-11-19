"Барселона" без Месси не смогла обыграть "Малагу"

"Барселона" в домашнем матче 12-го тура чемпионата Испании сыграла вничью с "Малагой" – 0:0. Отметим, что лидер каталонцев Лионель Месси не принимал участия в этой встрече из-за проблем с желудком.

Отметим также, что половину второго тайма команда Луиса Энрике играла в большинстве – на 68-й минуте был удален полузащитник гостей Хуан Карлос Перес. В компенсированное время второго тайма "Малага" осталась вдевятером – с поля был удален Диего Льоренте.

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Ла лига

12-й тур

"Барселона" - "Малага" - 0:0

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Маскерано, Динь (Жорди Альба, 62), Бускетс, Рафинья (Ракитич, 77), Суарес (Андре Гомиш, 68), Арда Туран, Пако Алькасер, Неймар.

"Малага": Камени, Росалес, Торрес Гомес, Вильянуэва, Рикка, Онтиверос (Муньос, 69), Пабло Форнальс (Дуда, 90+6), Льоренте, Аньор, Хуан Карлос, Рамирес (Эн-Несири, 81).

Предупреждения: Рикка, 22. Онтиверос, 62.

Удаления: Льоренте (Малага), 68. Хуан Карлос (Малага), 90+7.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

19 ноября. Барселона. "Камп Ноу".