20:12 | ФУТБОЛ — Испания

"Барселона" без Месси не смогла обыграть "Малагу"

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"Барселона" в домашнем матче 12-го тура чемпионата Испании сыграла вничью с "Малагой" – 0:0. Отметим, что лидер каталонцев Лионель Месси не принимал участия в этой встрече из-за проблем с желудком.

Отметим также, что половину второго тайма команда Луиса Энрике играла в большинстве – на 68-й минуте был удален полузащитник гостей Хуан Карлос Перес. В компенсированное время второго тайма "Малага" осталась вдевятером – с поля был удален Диего Льоренте.

Чемпионат Испании

Ла лига

12-й тур

"Барселона" - "Малага" - 0:0

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Маскерано, Динь (Жорди Альба, 62), Бускетс, Рафинья (Ракитич, 77), Суарес (Андре Гомиш, 68), Арда Туран, Пако Алькасер, Неймар.

"Малага": Камени, Росалес, Торрес Гомес, Вильянуэва, Рикка, Онтиверос (Муньос, 69), Пабло Форнальс (Дуда, 90+6), Льоренте, Аньор, Хуан Карлос, Рамирес (Эн-Несири, 81).

Предупреждения: Рикка, 22. Онтиверос, 62.

Удаления: Льоренте (Малага), 68. Хуан Карлос (Малага), 90+7.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

19 ноября. Барселона. "Камп Ноу".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Pablo_75

Вообще-то был просто второй состав - Рафинья, Денис Суарес, Арда, Алькасер вместо Ракитича, Иньесты, Месси, Суареса. Игра напомнила Барсу примерно пятилетней давности, когда у Барсы в нападении были люди типа Тельо и Санчеса, не соответствующие уровню Хави-Иньесты-Месси вообще никак. Абсолютный перевес в центре... и ничего впереди. А Неймар как-то резко играть разучился, он раз пятнадцать на своём фланге утыкался в ближнего противника и тупо терял мяч как начинающий, который очень хочет, но не может обвести. УЖОС!!!

20:24

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ