"Барселона" без Месси и Суареса проиграла "Леванте"

"Леванте" переиграл "Барселону" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании (2:1). Хозяева забили два быстрых гола, а каталонцы смогли отыграть один мяч лишь в концовке встречи с пенальти. Ответный матч состоится 17 января.

Стоит отметить, что лидеры "Барселоны" Лионель Месси и Луис Суарес пропустили эту встречу.

Кубок Испании

1/8 финала

"Леванте" – "Барселона" – 2:1 (2:0)

Голы: Кабако, 4 (1:0). Майораль, 18 (2:0). Коутинью, 85 – с пенальти (2:1).

"Леванте": Фернандес, Коке, Постиго, Кабако, Чема (Хасон, 69), Саймон, Рочина (Дукуре, 75), Прцич, Кампанья, Майораль, Боатенг (Моралес, 62).

"Барселона": Силлессен, Семеду, Бускетс, Мурильо, Чуми (Лангле, 58), Миранда (Сержи Роберто, 46), Малком (Д. Суарес, 67), Видаль, Аленья, Коутинью, Дембеле.

Предупреждения: Мурильо, 22. Аленья, 39. Прцич, 41. Чуми, 43. Кабако, 49. Бускетс, 74. Майораль, 90+3.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

10 января. Валенсия. Стадион "Ciutat de Valencia".