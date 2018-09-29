"Барселона" – "Атлетик": прямой эфир, трансляция – в 17.15 (видео)

В этот уик-энд пройдет 7-й тур чемпионата Испании по футболу среди команд ла лиги. И в гости к "Барселоне" приедет крепкий "Атлетик". Сине-гранатовые лидируют в ла лиге. Правда, у "Королевского клуба" столько же (13) очков, но по дополнительным показателям каталонцы выше. Баске расположились на 15-м месте с шестью очками. Игру примет "Ноу Камп" в Барселоне, начало – в 17.15 по московском времени. "СЭ" в новом сезоне в полном объеме показывает чемпионат Испании с русскими комментариями, поэтому наши читатели смогут смотреть все игры ла лиги в прямом эфире на удобном для них устройстве и абсолютно бесплатно.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Барселона" – "Атлетик".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Барселона" – "Атлетик": прямая трансляция