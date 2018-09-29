"Барселона" – "Атлетик": прямая трансляция – в 17.15 (видео)

Сегодня, 29 сентября, в Испании пройдут матчи 7-го тура внутреннего чемпионата страны. Одна из центральных игр в этом туре состоится между "Барселоной" и "Атлетиком". Соперники сыграют в Барселоне на "Ноу Камп", стартовый свисток прозвучит в 17.15 по Москве. "СЭ" в новом сезоне в полном объеме показывает чемпионат Испании с русскими комментариями, поэтому наши читатели смогут смотреть все игры ла лиги в прямом эфире на удобном для них устройстве и абсолютно бесплатно.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Барселона" – "Атлетик".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Барселона" – "Атлетик": прямая трансляция