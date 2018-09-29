"Барселона" – "Атлетик": онлайн трансляция – в 17.15

В субботу, 29 сентября, состоится один из центральных матчей 7-го тура ла лиги. В Барселоне сыграют "Барселона" и "Атлетик". Встреча на "Ноу Камп" начнется в 17.15 по московскому времени. Перед игрой у каталонский клуб занимает первую строчку с 13-ю баллами, баски – 15-е с шестью баллами.

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"Барселона" – "Атлетик": прямая трансляция