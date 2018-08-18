"Барселона" – "Алавес": прямая трансляция – в 23.15 (видео)

В эти выходные начинается чемпионат Испании по футболу. "Барселона" начинает защищать титул чемпионов дома – к ней в гости приедет скромный "Алавес". Игра состоится на арене "Камп Ноу", начало – в 23.15 по Москве. "СЭ" в новом сезоне будет полностью показывать чемпионат Испании, поэтому наши пользователи смогут смотреть все игры ла лиги в прямом эфире на удобном для них устройстве и абсолютно бесплатно.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Барселона" – "Алавес" (видео).

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"Барселона" – "Алавес": прямой эфир