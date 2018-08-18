"Барселона" - "Алавес": Артур, Лангле, Видаль и Малком - в запасе

Стали известны составы "Барселоны" и "Алавеса" на матч 1-го тура чемпионата Испании. Новички каталонцев Артур, Клеман Лангле, Артуро Видаль и Малком попали в число запасных.

"Барселона": тер Штеген - Семеду, Пике, Юмтити, Альба - Серхи Роберто, Бускетс, Ракитич - Месси, Суарес, Дембеле.

Запасные - Силлессен, Лангле, Артур, Коутинью, Рафинья, Видаль, Малком.

"Алавес": Пачеко - Агиррегабирия, Лагуардия, Марипан, Дуарте - Хони, Вакасо, Торрес, Гарсия, Ибаи Гомес - Собрино.

Запасные - Сивера, Наварро, Бурги, Бастон, Твумаси, Марин, Перера.

"Барселона" - "Алавес": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 1-й тур, начало - в 23.15 по московскому времени