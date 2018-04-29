"Барселона" - 25-кратный чемпион Испании!

"Барселона" на выезде в матче 35-го тура чемпионата Испании обыграла "Депортиво" (4:2). Благодаря этой победе каталонцы досрочно обеспечили себе чемпионский титул, который стал для команды 25-м в истории.

Гости вели со счетом 2:0 благодаря мячам Филиппе Коутинью и Лионеля Месси. Хозяева поля сумели восстановить равенство в счете - отличились Лукас Мартинес и Эмре Чолак. В концовке встречи Месси забил еще дважды, оформив таким образом хет-трик.

При счете 4:2 в пользу сине-гранатовых Андрес Иньеста, на этой неделе объявивший об уходе из клуба после завершения сезона-2017/18, вышел на поле вместо Ивана Ракитича, передав тому капитанскую повязку, с которой 87 минут провел Месси.

Потерпев поражение, "Депортиво" досрочно вылетело во второй по силе дивизион испанского футбола.

Чемпионат Испании

Ла лига

35-й тур

"Депортиво" - "Барселона" - 2:4 (1:2)

Голы: Коутинью, 7 (0:1). Месси, 38 (0:2). Лукас, 40 (1:2). Чолак, 64 (2:2). Месси, 82 (2:3). Месси, 85 (2:4).

"Депортиво": Мартинес, Хуанфран, Шер, Альбентоса, Луизинью, Борхес (Андоне, 87), Гильерме (Мунтари, 83), Эмре Чолак, Крун-Дели, Валье (Картабия, 86), Лукас.

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Юмтити, Пике, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич (Иньеста, 87), Филиппе Коутинью (Паулинью, 74), Дембеле (Суарес, 68), Месси, Луис Суарес.

Предупреждения: Шер, 20. Семеду, 58.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

29 апреля. Ла-Корунья. Стадион "Риасор".