23:35 29 апреля | Футбол — Испания

"Барселона" - 25-кратный чемпион Испании!

Филиппе КОУТИНЬЮ и Лионель МЕССИ. Фото REUTERS
Филиппе КОУТИНЬЮ и Лионель МЕССИ. Фото REUTERS
5

"Барселона" на выезде в матче 35-го тура чемпионата Испании обыграла "Депортиво" (4:2). Благодаря этой победе каталонцы досрочно обеспечили себе чемпионский титул, который стал для команды 25-м в истории.

 
Воскресенье. Ла-Корунья. &quot;Депортиво&quot; - &quot;Барселона&quot; - 2:4. Лионель МЕССИ и его одноклубники празднуют очередное чемпионство.Опять двадцать пять! "Барселона" – чемпион Испании

Гости вели со счетом 2:0 благодаря мячам Филиппе Коутинью и Лионеля Месси. Хозяева поля сумели восстановить равенство в счете - отличились Лукас Мартинес и Эмре Чолак. В концовке встречи Месси забил еще дважды, оформив таким образом хет-трик.

При счете 4:2 в пользу сине-гранатовых Андрес Иньеста, на этой неделе объявивший об уходе из клуба после завершения сезона-2017/18, вышел на поле вместо Ивана Ракитича, передав тому капитанскую повязку, с которой 87 минут провел Месси.

Потерпев поражение, "Депортиво" досрочно вылетело во второй по силе дивизион испанского футбола.

Чемпионат Испании

Ла лига

35-й тур

"Депортиво" - "Барселона" - 2:4 (1:2)

Голы: Коутинью, 7 (0:1). Месси, 38 (0:2). Лукас, 40 (1:2). Чолак, 64 (2:2). Месси, 82 (2:3). Месси, 85 (2:4).

"Депортиво": Мартинес, Хуанфран, Шер, Альбентоса, Луизинью, Борхес (Андоне, 87), Гильерме (Мунтари, 83), Эмре Чолак, Крун-Дели, Валье (Картабия, 86), Лукас.

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Юмтити, Пике, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич (Иньеста, 87), Филиппе Коутинью (Паулинью, 74), Дембеле (Суарес, 68), Месси, Луис Суарес.

Предупреждения: Шер, 20. Семеду, 58.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

29 апреля. Ла-Корунья. Стадион "Риасор".

Депортиво - Барселона

 

5
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Бегущий человек

При счете 4:2 в пользу сине-гранатовых Андрес Иньеста, на этой неделе объявивший об уходе из клуба после завершения сезона-2017/18, вышел на поле вместо Ивана Ракитича, передав тому капитанскую повязку, с которой 87 минут провел Месси.**************** Предложение перечитайте. Кто там кому что передал. Не обязательно же так нагромождать, что бы самому запутаться. Чай не Пелевин.

23:52 29 апреля

Мух

Игра с Реалом всего лишь формальность... для обоих... жаль...

23:51 29 апреля

andyk82

Барса молодец!!! А Депор жалко... Самобытный клуб был, помню его во времена Бебето-чемпионами ж были! Жаль!

23:48 29 апреля

Рус22

Ну вот, а собирались от Испании откалываться))

23:47 29 апреля

shpasic

нокаут-чемпион Испании))

23:46 29 апреля

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!