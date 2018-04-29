"Барселона" - 25-кратный чемпион Испании!

"Барселона" на выезде в матче 35-го тура чемпионата Испании обыграла "Депортиво" (4:2). Благодаря этой победе каталонцы досрочно обеспечили себе чемпионский титул, который стал для команды 25-м в истории.
Гости вели со счетом 2:0 благодаря мячам Филиппе Коутинью и Лионеля Месси. Хозяева поля сумели восстановить равенство в счете - отличились Лукас Мартинес и Эмре Чолак. В концовке встречи Месси забил еще дважды, оформив таким образом хет-трик.
При счете 4:2 в пользу сине-гранатовых Андрес Иньеста, на этой неделе объявивший об уходе из клуба после завершения сезона-2017/18, вышел на поле вместо Ивана Ракитича, передав тому капитанскую повязку, с которой 87 минут провел Месси.
Потерпев поражение, "Депортиво" досрочно вылетело во второй по силе дивизион испанского футбола.
Чемпионат Испании
Ла лига
35-й тур
"Депортиво" - "Барселона" - 2:4 (1:2)
Голы: Коутинью, 7 (0:1). Месси, 38 (0:2). Лукас, 40 (1:2). Чолак, 64 (2:2). Месси, 82 (2:3). Месси, 85 (2:4).
"Депортиво": Мартинес, Хуанфран, Шер, Альбентоса, Луизинью, Борхес (Андоне, 87), Гильерме (Мунтари, 83), Эмре Чолак, Крун-Дели, Валье (Картабия, 86), Лукас.
"Барселона": тер Штеген, Семеду, Юмтити, Пике, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич (Иньеста, 87), Филиппе Коутинью (Паулинью, 74), Дембеле (Суарес, 68), Месси, Луис Суарес.
Предупреждения: Шер, 20. Семеду, 58.
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.
29 апреля. Ла-Корунья. Стадион "Риасор".
🙌🙌🙌🙌🙌🙌– FC Barcelona (@FCBarcelona) 29 апреля 2018 г.
Campeeeeeeooooooneeees
Campeeeeeeooooooneeees
Oeeeee Oeeeee Oeeeeeeeeeeeeeee!
🏆 #7heChamp10ns pic.twitter.com/sM4zBdWwyn
🏆🔵🔴 CHAMPIOOONS!!!– FC Barcelona (@FCBarcelona) 29 апреля 2018 г.
It's not just this season's title.
It's not just our 25th @LaLiga.
It's a historic decade.
7 championships out of 10!#7heChamp10ns pic.twitter.com/5cy1GNLVib
- Барселона (Футбол)
- Лионель Месси
- Андрес Иньеста
- Депортиво
- Филиппе Коутинью
- Иван Ракитич
- Лукас Мартинес
Бегущий человек
При счете 4:2 в пользу сине-гранатовых Андрес Иньеста, на этой неделе объявивший об уходе из клуба после завершения сезона-2017/18, вышел на поле вместо Ивана Ракитича, передав тому капитанскую повязку, с которой 87 минут провел Месси.**************** Предложение перечитайте. Кто там кому что передал. Не обязательно же так нагромождать, что бы самому запутаться. Чай не Пелевин.
23:52 29 апреля
Мух
Игра с Реалом всего лишь формальность... для обоих... жаль...
23:51 29 апреля
andyk82
Барса молодец!!! А Депор жалко... Самобытный клуб был, помню его во времена Бебето-чемпионами ж были! Жаль!
23:48 29 апреля
Рус22
Ну вот, а собирались от Испании откалываться))
23:47 29 апреля
shpasic
нокаут-чемпион Испании))
23:46 29 апреля