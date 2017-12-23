18:14 | Футбол — Испания

"Барса" выложила фото и видео из раздевалки после разгрома "Реала"

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"Барселона" в официальном твиттере опубликовала фотографию и видео из раздевалки после победы над "Реалом" в матче 17-го тура чемпионата Испании - 3:0. Каталонцы впервые в истории одержали над мадридским клубом три выездных победы в ла лиге подряд.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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ЖарКонь

Обитель зла

20:38

баламошка

Стеночки, кружева, забегания сплагиатили у Спартака...Теперь вот ещё и это.

19:41

Нефилим

Реаловский Педро с рожей наверно рыдает сейчас в объятиях какого - нибудь подкачанного латиноса)))

19:20

Лионель МЕССИ

Как Спартак. И это прекрасно...

19:05

Millwall82

я вижу здесь след глушакова.

18:21