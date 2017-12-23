"Барса" выложила фото и видео из раздевалки после разгрома "Реала"

"Барселона" в официальном твиттере опубликовала фотографию и видео из раздевалки после победы над "Реалом" в матче 17-го тура чемпионата Испании - 3:0. Каталонцы впервые в истории одержали над мадридским клубом три выездных победы в ла лиге подряд.
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💙❤️#ForçaBarça– FC Barcelona (@FCBarcelona) 23 декабря 2017 г.
How did you celebrate our #ElClásico win?
Post your videos and photos with #WeDidItAgain pic.twitter.com/qZGE3Ir5gy
We did it again! ¡Repetimos! Repetim!– FC Barcelona (@FCBarcelona) 23 декабря 2017 г.
🔵🔴 Força Barça pic.twitter.com/AyxNPvAFoK
ЖарКонь
Обитель зла
20:38
баламошка
Стеночки, кружева, забегания сплагиатили у Спартака...Теперь вот ещё и это.
19:41
Нефилим
Реаловский Педро с рожей наверно рыдает сейчас в объятиях какого - нибудь подкачанного латиноса)))
19:20
Лионель МЕССИ
Как Спартак. И это прекрасно...
19:05
Millwall82
я вижу здесь след глушакова.
18:21