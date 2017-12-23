"Барса" выложила фото и видео из раздевалки после разгрома "Реала"

"Барселона" в официальном твиттере опубликовала фотографию и видео из раздевалки после победы над "Реалом" в матче 17-го тура чемпионата Испании - 3:0. Каталонцы впервые в истории одержали над мадридским клубом три выездных победы в ла лиге подряд.

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