"Барса" продлит контракты с Пике, Деулофеу и Серхи Роберто

Руководство "Барселоны" начинает переговоры о продлении контрактов с тремя воспитанниками своей академии – Серхи Роберто, Жераром Пике и Жераром Деулофеу. Каталонцы хотят исключить возможность повторения ситуации с Неймаром, воспользовавшимся пунктом в соглашении об отступных, информирует Sport.es.

К примеру, отступные Серхи Роберто составляют "всего" 40 миллионов евро. Такую сумму сегодня способны заплатить многие клубы Европы. Контракт полузащитника действует до 2019 года. Сине-гранатовые намерены продлить его, увеличив отступные.

Тем, кто хочет выкупить Пике, придется заплатить 200 миллионов евро. Этот пункт договора с игроком каталонцев не беспокоит. Проблема в другом: его договор истекает в 2019-м, но зарплата согласована в 2014-м, когда ситуация на рынке была другой. Наверняка сине-гранатовые предложат одному из ведущих футболистов улучшенные условия.

Готово предложение и для Деулофеу, чьи отступные равны 20 миллионам. "Барселона" собирается изменить этот пункт договора, а также увеличить продолжительность контракта, который действует до 2019-го.

Ожидается, что заключат новые соглашения Лионель Месси и Андрес Иньеста. А Луис Суарес, Марк-Андре тер Штеген, Иван Ракитич и Серхио Бускетс уже сделали это. (Александр БОБРОВ)