"Барса" нашла сменщика Луиса Энрике, но не будет его называть

Вице-президент "Барселоны" Жорди Местре сообщил, что клуб уже нашел замену главному тренеру Луису Энрике. Специалист объявил об уходе из "Барсы" по окончании сезона. Он возглавляет команду с 2014 года, выиграл с ней два чемпионата, два Кубка, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. Также Местре отметил, что каталонцы близки к продлению контракта с лидером атак Лионелем Месси.

- Мы уже нашли ему замену, но не будем оглашать решение в данный момент из уважения к Луису Энрике, - цитирует goal.com Местре. - Продление контракта с Месси находится на финальной стадии. Думаю, мы сообщим новость в ближайшее время. Не могу назвать конкретную дату, но это будет скоро.