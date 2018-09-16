Бакка в матче с "Леганесом" принес "Вильярреалу" первую победу в сезоне

"Вильярреал" на выезде обыграл "Леганес" (1:0) в матче 4-го тура чемпионата Испании. Автором единственного гола во встрече стал Карлос Бакка, отличившийся на 65-й минуте. На 49-й минуте игры нападающий хозяев Гвидо Каррильо не реализовал пенальти.

Для "Вильярреала" эта победа стала первой в ла лиге. Ранее "желтая субмарина" потерпела два поражения и один раз сыграла вничью. "Леганес", в свою очередь, продлил серию без побед до четырех игр (3 поражения, 1 ничья).

Чемпионат Испании

Лига 1

4-й тур

"Леганес" - "Вильярреал" - 0:1 (0:0)

Гол: Бакка, 65.

Нереализованный пенальти: Каррильо, 49 (вратарь)

"Леганес": Куэльяр, Ньом (Хуанфран, 85), Сиовас, Сильва, Бустинса, Рубен Перес, Херард Гумбау, Эрасо (Сантос, 62), Эль-Жар, Каррильо, Ролан (Оскар Родригес, 73).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Хауме, Марио Гаспар, Лаюн, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Тригерос, Морланес, Итурра, Морено, Токо-Экамби (Бакка, 60), Раба (Пабло Форнальс, 46).

Предупреждения: Сильва, 27. Хауме, 45. Марио Гаспар, 48. Ньом, 64. Рубен Перес, 82. Виктор Руис, 90+4. Бустинса, 90+4.

Судья: Гонсалес Фуэртес.

16 сентября. Леганес. Стадион Estadio Municipal de Butarque.