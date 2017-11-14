Азар, Кейн и Алли - претенденты на замену Бэйла в "Реале"

Руководство "Реала" рассматривает кандидатов на замену полузащитнику Гарету Бэйлу, чья очередная травма подталкивает клуб к продаже валлийца. Как сообщает AS, в сферу интересов "Реала" вошли несколько игроков, среди них вингер "Челси" Эден Азар, которого слухи давно связывают с мадридцами, а главный тренер "Реала" Зинедин Зидан хотел его видеть в своей команде.

Также "Реал" рассматривает кандидатуры двух игроков "Тоттенхэма" Деле Алли и Харри Кейна, рассматривается возможность переманить из "ПСЖ" Кильяна Мбаппе и Роберта Левандовски из "Баварии". Наконец, "Реал" следит за ситуацией вокруг Неймара в "ПСЖ" – экс-игрок "Барселоны" не вполне доволен положением в Париже.