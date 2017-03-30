13:41 | ФУТБОЛ — Испания

Автор бюста Криштиану Роналду: "Даже Иисус нравился не всем"

0
0
0
0

Мануэл Сантуш, автор бюста нападающему "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, установленного в аэропорту острова Мадейра, подчеркнул, что работа была не такой простой, какой может показаться на первый взгляд. По его словам, скульптура, которая вызвала бурную реакцию в интернете, понравилась футболисту.

- Даже Иисус нравился не всем - это вопрос вкуса, - приводит The Telegraph слова Сантуша. - Ведь это не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Я пользовался фото Криштиану Роналду, которые нашел в интернете, клал их перед собой и приступал к работе. Он видел фотографии бюста. И исходя из сообщений, которые показал его брат, он был доволен.

Как изуродовали Роналду. Соцсети смеются над бюстом португальцу

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Мыльная битва на поле брани...

Реанимация трупа киевских амбиций...

Гибель этих детей на нашей совести!...

"Холодным" Вороненков был выгоднее Украине...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...