Автор бюста Криштиану Роналду: "Даже Иисус нравился не всем"

Мануэл Сантуш, автор бюста нападающему "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, установленного в аэропорту острова Мадейра, подчеркнул, что работа была не такой простой, какой может показаться на первый взгляд. По его словам, скульптура, которая вызвала бурную реакцию в интернете, понравилась футболисту.

- Даже Иисус нравился не всем - это вопрос вкуса, - приводит The Telegraph слова Сантуша. - Ведь это не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Я пользовался фото Криштиану Роналду, которые нашел в интернете, клал их перед собой и приступал к работе. Он видел фотографии бюста. И исходя из сообщений, которые показал его брат, он был доволен.

Как изуродовали Роналду. Соцсети смеются над бюстом португальцу