Автогол Везу помог "Эспаньолу" обыграть "Гранаду"

В матче 38-го тура чемпионата Испании "Гранада" уступила "Эспаньолу" - 1:2. Все голы были забиты до перерыва. На 3-й минуте нападающий Леу Баптистан открыл счет, а через 5 минут защитник андалусийцев Рубен Везу переправил мяч в свои ворота.

На 22-й минуте полузащитник Андреас Перейра отыграл один гол, установив окончательный счет матча.

Напомним, что "Гранада" еще до этого тура лишилась шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата Испании. Отметим, что для "насридов" это поражение стало седьмым в семи матчах под руководством Тони Адамса.

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Ла лига

38-й тур

"Гранада" - "Эспаньол" - 1:2 (1:2)

Голы: Леу Баптистан, 3 (0:1). Везу, 8 - в свои ворота (0:2). Перейра, 22 (1:2).

"Гранада": Очоа, Ломбан, Эктор Эрнандес, Ингасон, Везу, Крхин, Перейра (Карлос, 61), Уче (Хонгла, 77), Энтрена (Бога, 84), Рамос, Куэнка.

"Эспаньол": Диего Лопес, Рейес, Кариколь, Рока, Наварро, Хурадо, Виктор Санчес, Давид Лопес, Пьятти (Виктор Альварес, 84), Леу Баптистан (Перес, 85), Морено.

Предупреждения: Рока, 62. Пьятти, 66. Виктор Альварес, 90.

Судья: Клос Гомес.

19 мая. Гранада. Стадион Nuevo Los Carmenes.