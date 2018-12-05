Автогол принес "Леганесу" победу над "Райо Вальекано"

"Райо Вальекано" с минимальным счетом уступил "Леганесу" в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании. В первой встрече была зафиксирована ничья (2:2).
Кубок Испании
1/16 финала
Ответный матч
"Райо Вальекано" - "Леганес" - 0:1 (0:1)
Гол: Веласкес, 17 - в свои ворота.
Нереализованный пенальти: Бебе, 33 (вратарь).
"Райо Вальекано": Гарсия, Адвинкула, Тито (Морено, 85), Дорадо, Веласкес, Акьеме, Имбула, Медран, Посо (Альваро Гарсия, 61), Бебе (Рауль де Томас, 61), Алегрия.
"Леганес": Лунин, Хуанфран, Омеруо, Сильва, Бустинса, Тарин, Херард Гумбау, Эрасо, Эль-Жар (Весга, 75), Ролан (Ньом, 86), Мерино (Эн-Несири, 80).
Предупреждения: Тито, 21. Тарин, 35. Херард Гумбау, 50. Лунин, 69. Рауль де Томас, 71. Омеруо, 81.
Судья: Эрнандес Эрнандес.
4 декабря. Мадрид. Стадион "Campo de Futbol de Vallecas".