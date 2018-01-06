Автогол и пенальти помогли "Валенсии" обыграть "Жирону"

В матче 18-го тура чемпионата Испании "Валенсия" одержала победу над "Жироной" – 2:1. В середине первого тайма защитник бело-красных Хонаса Рамальо отправил мяч в ворота своей команды. После перерыва Даниэль Парехо реализовал пенальти и установил окончательный счет встречи.

Чемпионат Испании

Примера

18-й тур

"Валенсия" – "Жирона" – 2:1 (1:1)

Голы: Порту, 8 (0:1). Хонас Ромалью, 27 – в свои ворота (1:1). Парехо, 48 – с пенальти (2:1).

"Валенсия": Нету, Гарай, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Начо Видаль (Везу, 67), Парехо, Кондогбья, Перейра (Максимович, 82), Родриго, Мина (Вьетто, 74), Гонсалу Гедеш.

"Жирона": Буну, Хонас Ромалью, Эспиноса, Мохика (Морено, 74), Маффео (Адай, 65), Хуанпе, Тимор, Порту, Пере Понс, Гранель (Борха, 46), Стуани.

Предупреждения: Мохика, 16. Перейра, 24. Гарай, 35. Эспиноса, 55. Кондогбья, 76. Стуани, 76. Тимор, 84. Максимович, 85. Габриэл Паулиста, 86.

Судья: Фернандес Борбалан (Испания).

6 января. Валенсия. Стадион Mestalla.

Турнирная таблица – здесь