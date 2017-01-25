"Атлетико" вышел в полуфинал Кубка Испании

"Атлетико" в ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании сыграл вничью с "Эйбаром" - 2:2. За несколько минут до завершения поединка мадридскую команду от поражения спас Хуанфран. Первый матч завершился победой "матрасников" со счетом 3:0.

Ранее в полуфинал вышел "Алавес". Еще два участника этой стадии определятся в парах "Реал" - "Сельта" и "Барселона" - "Реал Сосьедад".

Кубок Испании

1/4 финала

"Эйбар" - "Атлетико" - 2:2 (0:0)

Голы: Хименес, 49 (0:1). Серхио Энрич, 73 (1:1). Педро Леон, 80 (2:1). Хуанфран, 85 (2:2).

"Эйбар": Йоэль, Дос Сантос, Гальвес, Капа, Фран Рико (Дани Гарсия, 34), Пенья, Ривера, Саррьеги (Педро Леон, 73), Доррио (Серхио Энрич, 73), Бебе, Нано.

"Атлетико": Мойя, Хуанфран, Савич, Хименес, Эрнандез, Габи, Гайтан (Врсалько, 74), Сауль (Коке, 62), Гамейро (Феррейра-Карраско, 62), Фернандо Торрес, Корреа.

Предупреждения: Фран Рико, 15. Эрнандез, 40. Бебе, 60.

Судья: Хайме Латре.

25 января. Эйбар. Стадион Municipal de Ipurua.