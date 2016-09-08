"Атлетико" выразил несогласие с трансферным баном

Вслед за "Реалом" несогласие с трансферным баном выразил и "Атлетико". Сегодня апелляции клубов на запрет регистрации новичков в течение двух трансферных окон были отклонены. Как сообщает пресс-служба "матрасников", команда не согласна с этим решением и будет его оспаривать.

"Атлетико" не согласен с решением ФИФА и будет оспаривать его в Спортивном арбитражном суде (CAS). Клуб нанял команду международных специалистов для защиты своих прав. Мы хотим заявить, что ФИФА были одобрены каждая из трансферных сделок, которые клуб проводил в последние годы. Мы на 100 процентов уверены в чистоте своих действий", – говорится в клубном заявлении.

Напомним, что обе команды понесли наказания за нарушения при регистрации несовершеннолетних футболистов. Запрет на регистрацию распространяется не только на первые команды, но и на дубли и молодежные составы. Клубы не смогут заявлять новичков в зимнее и летнее трансферные окна-2017.