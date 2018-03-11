"Атлетико" вслед за "Локомотивом" разгромил "Сельту"

"Атлетико" дома разгромил "Сельту" (3:0) в матче 28-го тура чемпионата Испании. Победу команде Диего Симеоне принесли голы Антуана Гризманна, Витоло и Анхеля Корреа.

После этой встречи "Атлетико" продолжает занимать второе место в турнирной таблице ла лиги, набрав 64 очка. Отставание от лидирующей "Барселоны" составляет 8 очков, отрыв от идущего третим "Реала" - 7 очков.

Напомним, мадридцы являются соперником "Локомотива" по 1/8 финала Лиги Европы. Первая игра между российским и испанским клубами, состоявшаяся 8 марта, завершилась победой "Атлетико" - 3:0. Ответная встреча состоится 15 марта в Москве и начнется в 19.00 по столичному времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

Чемпионат Испании

Ла лига

28-й тур

"Атлетико" - "Сельта" - 3:0 (1:0)

Голы: Гризманн, 44 (1:0). Витоло, 56 (2:0). Корреа, 63 (3:0).

"Атлетико": Облак, Годин, Врсалько, Хименес, Эрнандез, Габи, Коке, Сауль, Диегу Коста (Фернандо Торрес, 80), Гризманн (Гамейро, 69), Витоло (Корреа, 59).

"Сельта": Рубен Бланко, Ронкалья, Мальо, Хонни Кастро, С.Гомес (Кабраль, 77), Эрнандес, Лоботка, Радойя (Мендес, 66), Аспас (Бойе, 72), Эмре Мор, М.Гомес.

Предупреждения: Сауль, 48. Аспас, 49. С.Гомес, 51.

Судья: Альберола Рохас.

11 марта. Мадрид. Стадион "Ванда Метрополитано".