"Атлетико" уступил "Вильярреалу"

"Вильярреал" нанес поражение "Атлетико" в выездном матче 34-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0. Автором единственного гола в этой встрече стал полузащитник гостей Роберто Сориано, поразивший ворота соперника на 82-й минуте.

"Вильярреал" набрал 60 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Мадридцы идут на третьей строчке с 68-ю баллами.

Чемпионат Испании

Лига 1

34-й тур

"Атлетико" – "Вильярреал" – 0:1 (0:0)

Гол: Р.Сориано, 82.

"Атлетико": Облак, Годин, Филипе Луис, Савич, Хименес, Габи, Гайтан (Феррейра-Карраско, 57. Фернандо Торрес, 72), Коке, Сауль, Гризманн, Корреа (Гамейро, 56).

"Вильярреал": Андрес Фернандес, Рукавина, Хауме, Музаккьо, Альваро Гонсалес, Б.Сориано, Хонатан дос Сантос, Тригерос (Эрнандес, 85), Самуэль Кастильехо, Адриан (Р.Сориано, 64), Сансоне (Бакамбу, 76).

Предупреждения: Габи, 55. Тригерос, 59. Рукавина, 66. Музаккьо, 88. Хауме, 89. Годин, 90. Бакамбу, 90.

Судья: Иглесиас Вильянуэва (Испания).

Мадрид. Стадион "Vicente Calderon".