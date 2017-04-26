"Атлетико" уступил "Вильярреалу"

"Вильярреал" нанес поражение "Атлетико" в выездном матче 34-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0. Автором единственного гола в этой встрече стал полузащитник гостей Роберто Сориано, поразивший ворота соперника на 82-й минуте.
"Вильярреал" набрал 60 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Мадридцы идут на третьей строчке с 68-ю баллами.
Чемпионат Испании
Лига 1
34-й тур
"Атлетико" – "Вильярреал" – 0:1 (0:0)
Гол: Р.Сориано, 82.
"Атлетико": Облак, Годин, Филипе Луис, Савич, Хименес, Габи, Гайтан (Феррейра-Карраско, 57. Фернандо Торрес, 72), Коке, Сауль, Гризманн, Корреа (Гамейро, 56).
"Вильярреал": Андрес Фернандес, Рукавина, Хауме, Музаккьо, Альваро Гонсалес, Б.Сориано, Хонатан дос Сантос, Тригерос (Эрнандес, 85), Самуэль Кастильехо, Адриан (Р.Сориано, 64), Сансоне (Бакамбу, 76).
Предупреждения: Габи, 55. Тригерос, 59. Рукавина, 66. Музаккьо, 88. Хауме, 89. Годин, 90. Бакамбу, 90.
Судья: Иглесиас Вильянуэва (Испания).
Мадрид. Стадион "Vicente Calderon".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/