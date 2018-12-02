"Атлетико" сыграл вничью с "Жироной" и упустил шанс возглавить таблицу

"Жирона" и "Атлетико" сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата Испани - 1:1. Мадридцы догнали по очкам "Барселону" и отстают на одно от лидера таблицы "Севильи". "Жирона" упустила возможность сравняться по очкам с "Реалом" и идет на шестой строчке.

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14-й тур

"Жирона" - "Атлетико" - 1:1 (1:0)

Голы: Стуани, 45+2 - с пенальти (1:0). Хонас Ромалью, 83 - в свои ворота (1:1).

"Жирона": Буну (Ираисос, 72), Хонас Ромалью, Эспиноса, Хуанпе, Борха, Алейкс Гарсия (Фернандес, 83), Пере Понс, Гранель, Порро, Стуани, Робертс (Порту, 66).

"Атлетико": Облак, Савич, Ариас (Мартинш, 74), Эрнандез, Коке, Сауль, Партей, Эрнандес (Корреа, 64), Диегу Коста, Гризманн, Лемар.

Предупреждения: Гризманн, 17. Коке, 41. Партей, 72. Диегу Коста, 89. Сауль, 89.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

2 декабря. Жирона. Стадион "Montilivi".