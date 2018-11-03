"Атлетико" сыграл вничью с "Леганесом"

"Леганес" и "Атлетико" сыграли вничью в матче 11-го тура чемпионата Испании (1:1). Голом в составе хозяев поля отметился нападающий Гвидо Каррильо, у гостей отличился форвард Антуан Гризманн.

"Атлетико" набрал 20 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице, "Леганес" с 9 баллами располагается на 18-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

11-й тур

"Леганес" - "Атлетико" - 1:1 (0:0)

Голы: Гризманн, 69 (0:1). Каррильо, 82 (1:1).

"Леганес": Куэльяр, Хуанфран (Каррильо, 72), Омеруо, Сиовас, Сильва, Тарин, Рубен Перес, Ресио, Оскар Родригес, Эль-Жар (Охеда, 67), Эн-Несири (Сантос, 77).

"Атлетико": Облак, Филипе Луис, Савич, Ариас, Эрнандез, Сауль, Эрнандес, Гризманн, Корреа (Витоло, 65), Лемар (Партей, 72), Мартинш (Калинич, 88).

Предупреждения: Эн-Несири, 13. Эрнандез, 29. Сильва, 53. Куэльяр, 85. Калинич, 90. Сантос, 90+3.

Судья: Мелеро Лопес.

03 ноября. Леганес. Стадион "Estadio Municipal de Butarque".

Все о чемпионате Испании - здесь