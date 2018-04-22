"Атлетико" сыграл вничью с "Бетисом", "Барселоне" хватит одного очка для чемпионства

В матче 34-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на своем поле сыграл вничью с "Бетисом" – 0:0. Мадридский клуб отстает от "Барселоны" на 11 очков, при этом у каталонцы провели на одну игру меньше. Сине-гранатовым достаточно набрать одно очко в оставшихся пяти встречах, чтобы стать чемпионом страны.

Чемпионат Испании

Ла лига 1

34-й тур ​

"Атлетико" – "Бетис" – 0:0

"Атлетико": Облак, Хуанфран (Врсалько, 65), Савич, Хименес, Эрнандез, Габи, Сауль, Партей, Фернандо Торрес, Корреа (Коке, 63), Витоло (Гризманн, 63).

Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).

22 апреля. Мадрид. Стадион "Ванда Метрополитано".