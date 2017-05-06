"Атлетико" с минимальным счетом переиграл "Эйбар"

Матч 36-го тура чемпионата Испании "Атлетико" – "Эйбар" завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Голом отметился полузащитник Сауль Ньигес. На 92-й минуте у мадридцев за второе предупреждение был удален защитник Диего Годин, получивший две желтые карточки в течение трех минут.

Чемпионат Испании

Ла лига

36-й тур

"Атлетико" - "Эйбар" - 1:0 (0:0)

Гол: Сауль, 69 (1:0).

"Атлетико": Облак, Годин, Филипе Луис, Эрнандез, Габи, Гайтан (Фернандо Торрес, 46), Коке, Сауль, Партей, Гризманн (Корреа, 86), Феррейра-Карраско (Тиагу, 80).

"Эйбар": Йоэль, Рамис (Гальвес, 59), Лежен, Арбилья, Хункa, Педро Леон, Инуи (Пенья, 76), Дани Гарсия, Эскаланте, Кике (Адриан Гонсалес, 84), Серхио Энрич.

Предупреждения: Гризманн, 15. Рамис, 43. Арбилья, 52. Филипе Луис, 53. Годин, 89. Дани Гарсия, 90. Фернандо Торрес, 90+4.

Удаление: Годин, 90+2.

Судья: Фернандес Борбалан.

6 мая. Мадрид. Стадион Vicente Calderon.