"Атлетико" с крупным счетом переиграл "Осасуну", не реализовав два пенальти

Матч 32-го тура чемпионата Испании "Атлетико" – "Осасуна" завершился крупной победой хозяев поля – 3:0. Дублем отметился полузащитник Янник Феррейра-Карраско. Он же на 89-й минуте не реализовал удар с 11-метровой отметки. Спустя минуту после этого мадридцы пробивали второй пенальти, с которого также не смог отличиться Томас Партей.

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32-й тур

"Атлетико" – "Осасуна" – 3:0 (1:0)

Голы: Феррейра-Карраско, 30 (1:0). Феррейра-Карраско, 47 (2:0). Филипе Луис, 61 (3:0).

Нереализованные пенальти: Феррейра-Карраско, 89 (вратарь), Партей, 90 (вратарь)

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Филипе Луис (Савич, 67), Хименес, Эрнандез, Гайтан (Черчи, 76), Партей, Фернандо Торрес (Тиагу, 72), Феррейра-Карраско, Корреа.

"Осасуна": Сиригу, Фуэнтес, Карлос Клерк (Буньюэль, 57), Гарсия, Ойер, Тьенса (Торрес, 77), Чаушич, Беренгер, Олавиде (Де лас Куэвас, 57), Кодро, Леон.

Предупреждения: Хименес, 25. Кодро, 43. Ойер, 54. Сиригу, 88. Де лас Куэвас, 90. Фуэнтес, 90.

Судья: Мелеро Лопес.

15 апреля. Мадрид. Стадион Vicente Calderon.