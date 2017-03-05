20:11 | ФУТБОЛ — Испания

"Атлетико" разгромил "Валенсию"

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"Атлетико" на своем поле выиграл "Валенсии" в матче 26-го тура чемпионата Испании (3:0). Примечателен тот факт, что все три гола в поединке забили французы - дубль оформил Антуан Гризманн и один мяч записал на свой счет Кевин Гамейро. Победа позволила подопечным Диего Симеоне вернуться на четвертую строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Испании

Примера

26-й тур 

"Атлетико" - "Валенсия" - 3:0 (1:0)

Голы: Гризманн, 10 (1:0). Гамейро, 48 (2:0). Гризманн, 83 (3:0). 

"Атлетико": Облак, Филипе Луис, Савич, Врсалько, Эрнандез, Габи, Коке, Сауль, Гамейро (Гайтан, 71), Гризманн (Корреа, 85), Феррейра-Карраско (Партей, 77).

"Валенсия": Диегу Алвес, Гарай, Мангала, Хосе Гайя, Жоау Канселу, Перес (Мина, 67), Парехо, Солер, Орельяна, Дзадза, Эль-Хаддади (Баккали, 67).

Предупреждения: Перес, 20. Феррейра-Карраско, 30. Мина, 90+2. 

Судья: Эстрада Фернандес.

05 марта. Мадрид. Стадион "Висенте Кальдерон".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/

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Материалы REN-TV

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