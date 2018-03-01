"Атлетико" разгромил "Леганес", Гризманн сделал покер

"Атлетико" в матче 26-го тура чемпионата Испании обыграл на своем поле "Леганес" - 4:0. Все голы в этой встрече забил нападающий Антуан Гризманн.

Отметим, "Атлетико" набрал 61 очко и продолжает занимать второе место в турнирной таблице. Отставание от "Барселоны" - 4 очка, каталонцы сегодня сыграют на выезде с "Лас-Пальмасом".

Напомним, "Атлетико" является соперником "Локомотива" по 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч состоится в Мадриде 8 марта, ответный - в Москве 15 марта.

Чемпионат Испании

Лига 1

26-й тур

"Атлетико" - "Леганес" - 4:0 (2:0)

Голы: Гризманн, 26 (1:0). Гризманн, 35 (2:0). Гризманн, 56 (3:0). Гризманн, 67 (4:0).

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Филипе Луис, Хименес, Коке, Сауль, Партей (Витоло, 60), Диегу Коста (Гамейро, 73), Гризманн (Фернандо Торрес, 73), Корреа.

"Леганес": Куэльяр, Муньос, Рауль Гарсия, Бустинса, Мантовани, Рико (Мосо, 46), Омар, Габриэл (Амрабат, 46), Херард Гумбау, Эрасо (Наранхо, 57), Герреро.

Предупреждения: Херард Гумбау, 53. Гризманн, 69. Омар, 82. Бустинса, 86.

Судья: Эстрада Ферандес.

28 февраля. Мадрид. Стадион Wanda Metropolitano.