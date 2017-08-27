"Атлетико" разгромил "Лас-Пальмас" на выезде

"Атлетико" на выезде обыграл "Лас-Пальмас" в матче 2-го тура чемпионата Испании - 5:1. Дубль в этой встрече на свой счет записал Коке, еще по голу в составе мадридской команды забили Анхель Корреа, Янник Феррейра-Карраско и Томас Партей.

Чемпионат Испании

Лига 1

2-й тур

"Лас-Пальмас" - "Атлетико" - 1:5 (0:2)

Голы: Корреа, 3 (0:1). Феррейра-Карраско, 5 (0:2). Кальери, 58 (1:2). Коке, 62 (1:3). Коке, 75 (1:4). Партей, 88 (1:5).

Нереализованный пенальти: Вьера (Лас-Пальмас), 81 (вратарь)

"Лас-Пальмас": Чичисола, Бигас, Лемос, Симон, Дани Кастельяно, Момо (Хави Кастельяно, 76), Вьера, Эрнан (Рамирес, 76), Фабио Гонсалес (Араухо, 65), Кальери, Тана.

"Атлетико": Облак, Годин, Врсалько (Савич, 70), Хименес, Эрнандез, Коке, Сауль, Партей, Вьетто (Габи, 55), Феррейра-Карраско, Корреа (Фернандо Торрес, 65).

Предупреждения: Эрнан, 14. Бигас, 24. Вьетто, 39. Фабио Гонсалес, 39. Вьера, 66.

Судья: Иглесиас Вильянуэва.

26 августа. Лас-Пальмас. Стадион "Gran Canaria".