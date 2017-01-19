23:20 19 января | ФУТБОЛ — Испания

"Атлетико" разгромил "Эйбар" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании

0
0
0

В первом матче 1/4 финала Кубка Испании "Атлетико" обыграл "Эйбар" со счетом 3:0.

Кубок Испании

1/4 финала

Первый матч

"Атлетико" – "Эйбар" – 3:0 (1:0)

Голы: Гризманн, 28 (1:0). Корреа, 60 (2:0). Гамейро, 68 (3:0).

"Атлетико": Мойя, Хуанфран, Филипе Луис, Савич, Хименес, Гайтан (Годин, 77), Коке, Сауль, Гризманн, Феррейра-Карраско (Габи, 66), Корреа (Гамейро, 63).

"Эйбар": Йоэль, Лежен, Гальвес, Капа, Адриан Гонсалес (Луна, 65), Фран Рико, Инуи (Серхио Энрич, 65), Пенья, Эскаланте (Саррьеги, 74), Ривера, Бебе.

Предупреждения: Эскаланте, 27. Сауль, 63. Фран Рико, 67. Гальвес, 85.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/cup/

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ