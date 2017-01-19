"Атлетико" разгромил "Эйбар" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании

В первом матче 1/4 финала Кубка Испании "Атлетико" обыграл "Эйбар" со счетом 3:0.
Кубок Испании
1/4 финала
Первый матч
"Атлетико" – "Эйбар" – 3:0 (1:0)
Голы: Гризманн, 28 (1:0). Корреа, 60 (2:0). Гамейро, 68 (3:0).
"Атлетико": Мойя, Хуанфран, Филипе Луис, Савич, Хименес, Гайтан (Годин, 77), Коке, Сауль, Гризманн, Феррейра-Карраско (Габи, 66), Корреа (Гамейро, 63).
"Эйбар": Йоэль, Лежен, Гальвес, Капа, Адриан Гонсалес (Луна, 65), Фран Рико, Инуи (Серхио Энрич, 65), Пенья, Эскаланте (Саррьеги, 74), Ривера, Бебе.
Предупреждения: Эскаланте, 27. Сауль, 63. Фран Рико, 67. Гальвес, 85.
Судья: Матеу Лаос (Испания).