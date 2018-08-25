"Атлетико" – "Райо Вальекано": прямой эфир, трансляция – в 21.15 (видео)

В этот уик-энд состоится второй тур чемпионат Испании по футболу среди команд ла лиги. И в гости к "Атлетико" приедет "Райо Вальекано". Оба соперника неудачно начали чемпионат – хозяева не смогли победить "Валенсию" (1:1), а "Райо" крупно проиграл "Севилье" (1:4). Как будет сегодня? Матч состоится на арене "Ванда Метрополитано", стартовый свисток прозвучит – в 21.15 по Москве. "СЭ" в новом сезоне в полном объеме показывает чемпионаты Испании с русскими комментариями, поэтому наши читатели смогут смотреть все игры ла лиги в прямом эфире на удобном для них устройстве и абсолютно бесплатно.

В то же время "СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Атлетико" – "Райо Вальекано" – в матч-центре сайта.

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"Атлетико" – "Райо Вальекано": прямой эфир