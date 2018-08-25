"Атлетико" – "Райо Вальекано": прямая трансляция – в 21.15 (ВИДЕО)

В эти выходные проходит 2-й тур чемпионат Испании по футболу. И в гости к фавориту "Атлетико" приедет "Райо Вальекано". Обе команды не самым удачным образом начали сезон – "матрасники" сыграли вничью с "Валенсией" в гостях, а "Райо" был разгромлен "Севильей" (4:1). Сегодня оба соперника имеют шансы исправить ситуацию. Их встреча состоится на стадионе "Метрополитано" и начнется в 21.15 по Москве. Также напомним, "СЭ" в новом сезоне будет полностью показывать чемпионат Испании, поэтому наши пользователи смогут смотреть все игры ла лиги в прямом эфире на удобном для них устройстве и абсолютно бесплатно.

В то же время "СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Атлетико" – "Райо Вальекано" – в матч-центре сайта.

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Атлетико" – "Райо Вальекано": прямой эфир