"Атлетико" рассматривает Мертенса в качестве замены Карраско

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс может сменить клуб, утверждает AS. В подписании контракта с форвардом заинтересован "Атлетико". Клуб рассматривает 30-летнего бельгийца в качестве потенциальной замены Яннику Феррейре Карраско.

Ранее сообщалось, что у 24-летнего футболиста плохие отношения внутри команды из-за чего он может покинуть мадридский клуб.

Напомним, что Карраско выступает за "матрасников" с 2015 года. В текущем сезоне он провел за "Атлетико" 11 матчей во всех турнирах забил три гола и сделал три голевые передачи.