"Атлетико" проявляет интерес к Батшуайи

Нападающий "Челси" Миши Батшуайи попал в сферу интересов "Атлетико", сообщает Goal. Издание утверждает, что бельгийский форвард намерен покинуть английский клуб несмотря на сообщения о том, что новый главный тренер "синих" Маурицио Сарри рассчитывает на него.

По данным источника, "матрасники" уже контактировали с руководством лондонцев по поводу возможного трансфера. Ранее в прессе появлялись сообщения об интересе к 24-летнему игроку со стороны "Наполи" и "Валенсии".

Напомним, Батшуайи перешел в "Челси" из "Марселя" летом 2016 года, но не сумел закрепиться в составе. Вторую половину сезона-2017/18 он провел в аренде в дортмундской "Боруссии". В составе немецкого клуба он принял участие в 15 матчах, забив 10 мячей и сделав 2 голевые передачи.