"Атлетико" проведет один домашний еврокубковый матч при частично закрытой трибуне

УЕФА принял решение наказать "Атлетико" частичным закрытием трибуны на ближайший домашний матч в еврокубках, сообщается на сайте организации.

Комиссия УЕФА рассмотрела дело, открытое после финала Лиги Европы "Атлетико" и "Марселя" (3:0). Испанский клуб обвинялся в демонстрации болельщиками расистского баннера, а также использовании пиротехники. По итогам дисциплинарного заседания было решено закрыть один из секторов на домашнем еврокубковом матче "Атлетико", а также оштрафовать клуб на две тысячи евро.

Отметим, что также по итогам финала дело было открыто против "Марселя". Решение о мерах наказания за нарушения болельщиков французской команды будет принято позже.