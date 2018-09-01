"Атлетико" проиграл "Сельте"

"Сельта" в матче 3-го тура чемпионата Испании обыграла "Атлетико" со счетом 2:0. Голы забили Макси Гомес и Яго Аспас.
"Сельта" вышла на первое место в турнирной таблице.
Чемпионат Испании
Лига 1
3-й тур
"Сельта" - "Атлетико" - 2:0 (0:0)
Голы: Гомес, 46 (1:0). Аспас, 52 (2:0).
"Сельта": Альварес, Кабраль, Ронкалья, Араухо, Мальо, Алонсо, Лоботка (Мендес, 81), Бельтран, Аспас (Буфаль, 88), Систо (Окай Йокушлу, 69), Гомес.
"Атлетико": Облак, Годин, Филипе Луис, Савич, Хименес (Ариас, 68), Коке, Сауль, Партей (Калинич, 56), Диегу Коста, Гризманн, Корреа (Лемар, 56).
Предупреждения: Сауль, 17. Партей, 28. Лоботка, 41. Алонсо, 48. Савич, 51. Диегу Коста, 57. Окай Йокушлу, 74. Мальо, 76.
Удаление: Савич, 70.
Судья: МАТЕУ ЛАОС (Испания).
1 сентября. Виго. Стадион "Балаидос".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2018-2019/