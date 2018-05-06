"Атлетико" проиграл "Эспаньолу", "Реал" - второй по потерянным очкам

"Атлетико" уступил "Эспаньолу" в матче 36-го тура чемпионата Испании - 0:2. Подопечные Диего Симеоне остались на втором месте в таблице, но по потерянным очкам уже уступают "Реалу". Команда Зинедина Зидана сегодня сыграет с досрочно оформившей чемпионство "Барселоной". Начало игры - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет ее онлайн-трансляцию.

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36-й тур

"Атлетико" - "Эспаньол" - 0:2 (0:0)

Голы: Мелендо, 53 (0:1). Леу Баптистан, 77 (0:2).

"Атлетико": Облак, Филипе Луис (Габи, 65), Савич, Врсалько, Хименес, Эрнандез, Коке (Сауль, 46), Партей, Гамейро, Фернандо Торрес, Витоло (Сане, 26).

"Эспаньол": Пау Лопес, Вила, Хави Лопес, Давид Лопес, Налду, Санчес, Виктор Санчес, Дардер (Рока, 73), Мелендо (Серхио Гарсия, 78), Леу Баптистан, Морено (Хурадо, 83).

Предупреждения: Вила, 61. Пау Лопес, 61. Мелендо, 74. Хименес, 90+1.

Судья: Мунуэра Монтера.

6 мая. Мадрид. Стадион "Wanda Metropolitano".