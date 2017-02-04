10:37 4 февраля | ФУТБОЛ — Испания

"Атлетико" призвал уважать презумпцию невиновности Эрнандеза

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"Атлетико" выступил с заявлением на официальном сайте по поводу скандала с участием защитника команды Лукаса Эрнандеза. 20-летний француз был арестован за избиение своей девушки, но позже его отпустили, а заседание по делу пройдет в понедельник.

– Суд должен выяснить, что случилось, – говорится в заявлении "Атлетико". – Мы будем ждать решения суда, чтобы давать оценки. Понимаем общественную значимость этого дела, но призываем уважать презумпцию невиновности. "Атлетико" осуждает любое проявление насилия. Мы всегда поддерживали движения, выступающие против угнетения и насилия. Поэтому понимаем важность этого дела.

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