"Атлетико" потерял очки в гостях у "Депортиво"

"Депортиво" сыграл вничью с "Атлетико" в домашнем матче 25-го тура чемпионата Испании со счетом 1:1. На гол румынского нападающего хозяев Флорина Андоне в начале встречи гости ответили мячом Антуана Гризманна во втором тайме.

Чемпионат Испании

Лига 1

25-й тур

"Депортиво" – "Атлетико" – 1:1 (1:0)

Голы: Андоне, 13 (1:0). Гризманн, 68 (1:1).

"Депортиво": Люкс, Сидней, Хуанфран, Алехандро Аррибас, Луизинью (Лауре, 82), Москера, Борхес, Эмре Чолак (Алекс Бергантиньос, 76), Фажр, Какюта (Фернандо Наварро, 54), Андоне.

"Атлетико": Облак, Годин, Филипе Луис, Врсалько, Хименес, Габи, Коке (Гайтан, 57), Партей, Гамейро (Фернандо Торрес, 65), Гризманн, Корреа (Феррейра-Карраско, 57).

Предупреждения: Андоне, 14. Луизинью, 45+1. Годин, 74.

Судья: Клос Гомес.

2 марта. Ла-Корунья. Стадион "Риазор".