"Атлетико" потерпел первое поражение в сезоне, уступив "Эспаньолу"

"Эспаньол" на своем поле обыграл мадридский "Атлетико" в матче 17-го тура чемпионата Испании - 1:0. Единственный гол в этой встрече забил нападающий Серхио Гарсия.

Для мадридцев это поражение стало первым в сезоне. Команда остается на втором месте турнирной таблицы, отставая от "Барселоны" на 6 очков. Каталонцы в субботу сыграют против "Реала".

Чемпионат Испании

Лига 1

17-й тур

"Эспаньол" - "Атлетико" - 1:0 (0:0)

Гол: Серхио Гарсия, 88 (1:0).

"Эспаньол": Пау Лопес, Хави Лопес, Давид Лопес, Дуарте, Кариколь, Эрмосо, Фуэго, Дардер (Гранеро, 86), Серхио Гарсия, Леу Баптистан (Пьятти, 72), Морено.

"Атлетико": Облак, Годин, Филипе Луис, Савич, Врсалько, Габи (Фернандес, 85), Коке, Сауль, Партей (Корреа, 63), Фернандо Торрес (Гамейро, 70), Гризманн.

Предупреждения: Сауль, 51. Коке, 73. Хави Лопес, 82. Габи, 83. Врсалько, 89. Пау Лопес, 90+3. Фернандес, 90+4.

Судья: Мелеро Лопес.

22 декабря. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион RCDE Stadium(Power8 Stadium).