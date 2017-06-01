"Атлетико" постарается удержать Гризманна еще на год

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн может остаться в команде еще на один сезон. Как сообщает A Bola, руководство мадридского клуба не согласится отпустить француза этим летом, поскольку Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) подтвердил запрет на регистрацию новичков для мадридцев на ближайшие два трансферных окна. Таким образом, в случае продажи Гризманна замену ему на следующий сезон "Атлетико" не найдет.

По данным источника, все будет зависеть от позиции самого игрока, поскольку в его контракте указана сумма отступных в размере 100 миллионов евро. Если какой-либо клуб выплатит ее, то "Атлетико" не сможет не отпустить Гризманна.