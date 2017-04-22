"Атлетико" победил "Эспаньол", Гризманн забил сотый гол

"Атлетико" в матче 33-го тура чемпионата Испании в гостях победил "Эспаньол" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Антуан Гризманн. Для француза это сотый гол в примере.

"Атлетико" по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице, "Эспаньол" расположился на 9-й строчке.

Чемпионат Испании

Ла Лига

33-й тур

"Эспаньол" - "Атлетико" - 0:1 (0:0)

Гол: Гризманн, 73 (0:1).

"Эспаньол": Диего Лопес, Хави Лопес (Наварро, 82), Д.Рейес, Кариколь, Хурадо (Х.Рейес, 82), Фуэго, Виктор Санчес, Давид Лопес, Пьятти, Кайседо (Леу Баптистан, 62), Морено.

"Атлетико": Облак, Годин, Филипе Луис, Савич, Хименес, Габи, Коке, Сауль, Фернандо Торрес (Партей, 46), Гризманн, Феррейра-Карраско (Гамейро, 65).

Предупреждения: Годин, 27. Кайседо, 30. Сауль, 57. Пьятти, 63. Виктор Санчес, 90+2.

Судья: Виканди Гарридо.

22 апреля. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион RCDE Stadium(Power8 Stadium).