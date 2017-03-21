"Атлетико" планирует продлить контракт с Торресом

Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес с большой долей вероятности останется в команде, сообщает Cadena Ser. Руководство клуба и тренерский штаб довольны выступлением 33-летнего футболиста и намерены предложить ему новый контракт. Текущее соглашение с ним истекает летом 2017 года.

Испанец является воспитанником "Атлетико", после чего играл за "Ливерпуль", "Челси" и "Милан". В текущем сезоне Торрес провел в футболке мадридской команды 31 матч во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи.