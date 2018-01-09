"Атлетико" - первый четвертьфиналист Кубка Испании

"Атлетико" разгромил "Льейду" в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании - 3:0. Первую игру мадридцы также выиграли с крупным счетом (4:0), став, таким образом, первыми четвертьфиналистами турнира. "Атлетико" 10 раз выигрывал Кубок страны, последний - в 2013 году.

Кубок Испании

1/8 финала

Ответный матч

"Атлетико" - "Льейда" - 3:0 (0:0)

Голы: Феррейра-Карраско, 57 (1:0). Гамейро, 74 (2:0). Витоло, 81 (3:0).

"Атлетико": Мойя, Хуанфран, Савич, Эрнандез (Монторо, 46), Серхио Гонсалес, Габи, Фернандес, Фернандо Торрес, Диегу Коста (Гамейро, 62), Феррейра-Карраско (Корреа, 61), Витоло.