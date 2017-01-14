"Атлетико" переиграл "Бетис"

В матче 18-го тура чемпионат Испании "Атлетико" с минимальным счетом одолел "Бетис". Единственный гол в игре забил полузащитник Николас Гайтан.

Чемпионат Испании

Ла лига

18-й тур

"Атлетико" – "Бетис" – 1:0 (1:0)

Гол: Гайтан, 8 (1:0).

"Атлетико": Мойя, Годин, Филипе Луис, Савич, Врсалько, Габи, Гайтан (Феррейра-Карраско, 63), Коке, Сауль, Фернандо Торрес (Гамейро, 70), Гризманн (Хименес, 90+3).

"Бетис": Адан, Пиччини, Пеццела, Дурмиси, Рамирес (Науэль Лейва, 70), Донк, Мартен, Брашанац (Хоакин, 66), Себальос, Рубен Кастро, Алегрия (Зозуля, 82).

Предупреждения: Пиччини, 62. Алегрия, 80. Себальос, 89.

Судья: Клос Гомес.

14 января. Мадрид. Стадион Vicente Calderon.